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Полиция даст правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Ляшко при голосовании

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Правоохранители оценят действия кандидата в президенты Украины Ляшко на выборах

Киев, 31 марта. Министерство внутренних дел Украины даст правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Ивана Варченко.

По словам Варченко, нарушения связаны с непониманием избирателями или сознательным нарушением закона о тайне голосования. Эту статью уголовного кодекса Украины нарушил и кандидат в президенты Ляшко, раскрыв тайну голосования. Варченко подчеркнул, что законом запрещается демонстрация «птички» в бюллетене.

«Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы», — приводит слова Варченко «Украинская правда».

Правоохранители оценят действия кандидата в президенты Украины Ляшко на выборах

Глава МВД Украины добавил, что этот случай с Ляшко и другие нарушения будут рассмотрены правоохранителями. Им будет дата правовая оценка.

Напомним, в воскресенье на Украине проходят выборы президента страны. По данным на 15.00 по московскому времени явка составила 43,86%. На должность президента претендуют 39 человек. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании отдать свой голос на выборах. Голосование проходит на более чем 29 тысячах избирательных участках.

Стоит отметить, что МВД Украины в день выборов президента страны сообщило о получении уже 1,3 тысячи заявлений о нарушениях избирательного процесса. С жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах Украины.

Автор: Софья Куликова
Источник: РИА Новости
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