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Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android

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Эксперты рассказали о малоизвестных функциях Android

Москва, 31 марта. Эксперты рассказали пользователям смартфонов на базе Android о малоизвестных, но полезных функциях.

В последних версиях операционной системы Android можно сделать свайп сверху вниз с середины рабочего стола. А для того, чтобы переключиться между приложениями, необходимо два раза нажать на кнопку многозадачности.

Также разработчики предусмотрели возможность заменить большие виджеты календаря или часов на простые иконки. Кроме этого, пользователи могут разделить экран на две части. Для этого нужно открыть панель многозадачности и выбрать соответствующую функцию в контекстном меню.

Для того, чтобы заблокировать контакт, пользователь может зайти в его редактирование и выбрать только голосовую почту. Также у смартфонов на базе Android есть функция разблокировки устройства голосом владельца.

Ранее корпорация Google назвала победившие в голосовании Google Play Best of 2018 Awards приложения.

Автор: Сергей Петров
Источник: Актуальные Новости
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