Центральный банк Судана прекратил выдачу наличных

Хартум, 31 марта. Жители Судана столкнулись с нехваткой наличных денежных средств из-за падения курса национальной валюты. Об этом сообщает радиостанция Radio Dabanga.

Жители Судана сообщают об отсутствии наличных денежных средств в банкоматах. По неподтвержденным данным, Центральный банк Судана не предоставил наличные для банкоматов.

В последние недели финансовые институты Судана фиксируют рекордное падение национальной валюты. К настоящему моменту цена за один доллар на черном рынке Судана достигла 86 суданских фунтов. В Хартуме цена покупки доллара через чеки достигла 86 суданских фунтов, цена покупки одного доллара за наличные составляет 69 фунтов. По словам экспертов, наличие двух цен на доллар на черном рынке было спровоцировано недостатком денежной массы в банках Судана.

Экономика Судана оказалась в тяжелой ситуации после отделения Южного Судана в 2011 году, в результате чего Хартум потерял доходы от части добычи и экспорта нефти. Кроме того, негативное влияние на экономическое положение Судана оказали санкции со стороны США, а также ограничение доступа к внешнему финансированию.