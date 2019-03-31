Сирия новости 31 марта 19.30: двое детей погибли при взрыве в Ракке, в Алеппо курды убили бойца турецкой армии

Сирия, 31 марта. Двое детей погибли при взрыве в Ракке, в Алеппо курды убили бойца турецкой армии, в Дейр-эз-Зоре банда ИГ1 напала на КПП сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало КПП САА в Дейр-эз-Зоре.

Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Аль-Багузу.

ВС Турции: потеряли бойца в Алеппо.

Провинция Алеппо

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) открыли огонь по позициям турецкой армии в Африне, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По данным автора публикации, в результате атаки был убит военнослужащий ВС Турции. Ранее сообщалось об обстрелах позиций курдских военизированных отрядов в деревне Шаварга силами турецкой артиллерии.

Недалеко от населенного пункта Кафр Хамра зафиксированы столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), пишет Twitter-канал (@TNTreports).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции наносят удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в районе Аль-Багуз на востоке провинции Дейр-эз-Зор, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Тем временем банды ИГИЛ1, проникновение которых в пустыню на юге региона не смогли предотвратить проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF), атаковали позиции правительственных войск, пишет Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Провинция Даръа

Члены «спящей ячейки» боевиков открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Сирийской арабской армии (САА) в административном центре провинции Даръа, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). По данным автора публикации, в результате нападения боец правительственных сил получил ранение.

Напомним, регион был освобожден от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года. Джихадисты были вынуждены сдать свои позиции сирийской армии и уехать на север страны.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного террористами «Исламского государства», пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). В результате взрыва погибло двое детей.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Аль-Мансуры радикалами ИГИЛ были похищены четыре мирных жителя. Позже стало известно, что гражданские были казнены джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)