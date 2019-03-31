 Эксперт оценил перспективы рубля в апреле





Москва, 31 марта. Глава отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов оценил перспективы курса рубля в апреле. Несмотря на ряд геополитических рисков, рубль может стать основной из развивающихся валют, считает он.

Абрамов отметил, что ситуация на валютном рынке сейчас непростая, и риски, по его мнению, могут прийти отовсюду. В частности, эксперт указал на усиление антироссийской риториики из-за нахождения военных РФ в Венесуэле.

Кроме того, Абрамов напомнил о признании президентом США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это обострило отношения Штатов и Турции, что тут же отразилось на турецкой лире. По мнению специалиста, это может распространиться и на валютные рынки других стран.

Он обратил внимание и на положение дел в Китае. Власти КНР собираются масштабно открыть свой финансовый рынок для зарубежных инвесторов. Об этом заявлял китайский премьер. Кроме того, отметился заявлениями и глава американского Минфина Стивен Мнучин. Он ранее отчитался о продуктивной рабочей встрече с китайской стороной.

При этом Абрамов считает, что у рубля очень неплохие шансы стать основной из развивающихся валют. Это произойдет, если на мировых рынках установится затишье. На руку национальной валюте сыграет и низкая долговая нагрузка экономики, высокие нефтяные цены, профицит бюджета РФ, а также ожидания снижения ставки Банка России.

В настоящее время, как объяснил экономист, на фоне смягчения риторики ФРС, ЦБ РФ и других центробанков, а также доходности ОФЗ, у рубля есть шансы торговаться на уровне 62-63 рубля за доллар и 70-71 рубля за евро.

Помимо этого, рубль и рублевые активы могут укрепиться благодаря перетоку средств иностранных инвесторов с рынков Турции и Аргентины. Именно приток средств нерезидентов в ОФЗ, помимо нефти, по словам Абрамова, является основным катализатором для рубля, пишет «Российская газета».

Что касается цен на нефть, то черное золото показывает уверенную динамику, благодаря эффективности усилий ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке. Так, всего за три первых месяца 2019 года Brent подорожала на 28% — до 68 долларов за баррель. Как отмечает RT, последний раз такой скачок произошел 2009 году. Аналитики телеканала выразили уверенность, что такой расклад на энергорынке положительно отразился на самочувствии рубля.