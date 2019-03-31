Новый российский БПЛА назвали «летающим кошмаром» Запада

Москва, 31 марта. Новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь», испугал западные СМИ. Видео испытаний нового необычного оружия России впечатлило зарубежных журналистов.

Российский аппарат Foxtrot Alpha назвал «летающим кошмаром», который может провести в полете до 40 минут. Автор материала отметил, что дроном управляет оператор по видеосвязи с прицельной системой, а сам БПЛА взлетает и совершает посадку из положения «сидя на хвосте». Такая особенность, обратил внимание журналист, позволяет обходиться без специально подготовленной площадки или взлетно-посадочной полосы.

Автор статьи также положительно оценил и вооружение российского беспилотного аппарата. По его словам, автоматический «Вепрь» с дробовыми боеприпасами и в комбинации с дроном-истребителем способен проявить себя куда лучше, чем винтовка или даже пистолет, поскольку сбивать маленькие движущиеся цели, какими могут стать вражеские беспилотники, эффективнее дробью, нежели пулей. Кроме того, отметил журналист, хрупкие дроны при малейшем повреждении теряют свои аэродинамические свойства.

Однако подобную ударную систему в теории можно использовать не только против дронов, с испугом отметил автор материала.

«Это может быть многообещающая оружейная система. Достаточно представить себе рой летающих роботов с дробовиками», — говорится в статье.

Напомним, данный беспилотник является далеко не первым оружием, по достоинству оцененным западными СМИ. Так, ранее американское издание The National Interest восхитилось российским пулеметом Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.

ПКМ, обратили внимание в материале американского издания, пользуется популярностью также и у союзников США. Например, в Финляндии пулемет считается основным оружием для подразделений пехоты, а Польша выпустила свою модификацию ПКМ, которая адаптирована под патроны Североатлантического альянса.