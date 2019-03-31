Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Москва, 31 марта. Высокая мощность, точность и надежность являются главными факторами качественного пистолета. Современный рынок предлагает большой выбор короткоствольного оружия, однако пистолеты минувшего столетия и по сей день остаются в строю. Среди них можно выделить пять самых знаменитых образцов, создатели которых навсегда вписали свое имя в историю развития оружия.

Mauser C96

Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху. Пистолет был оснащен деревянной кобурой-прикладом, что делало его похожим на винтовку. В Mauser C96 использовался патрон калибра 7,63 миллиметра.

Пистолет был на вооружении Британской, Турецкой и Итальянской армий и использовался до Второй мировой войны. Mauser C96 был популярен среди советских силовиков, благодаря своей мощности и компактности.

Автоматический пистолет Стечкина

Пистолет конструкции Стечкина был разработан в конце 1940-х годов для специальных подразделений. Магазин пистолета был рассчитан на 20 патронов калибра девять миллиметров. Оружие обладает слабой отдачей и высокой точностью. Пистолет не стал массовым и был снят с производства в 1958 году. При этом пистолет и сегодня ценится бойцами спецназа за свою безотказность и огневую мощь.

Smith & Wesson Model 10

Smith & Wesson Model 10 является шестизарядным револьвером, который производился с 1899 года. В общей сложности было выпущено более шести миллионов различных модификаций данного пистолета. Smith & Wesson Model 10 использовали сотрудники правоохранительных органов и армейские подразделения по всему миру.

Револьвер прост и удобен в эксплуатации, а также обладает высокой надежностью. Многие подразделения полиции США до сих пор используют Smith & Wesson Model 10. Кроме того, пистолет очень популярен среди гражданского населения.

Пистолет Люгера

Пистолет конструкции Георга Люгера калибра девять миллиметров, разработанный в 1898 году. Пистолет обладал удобной ручкой и небольшим весом, что обеспечивало высокую точность стрельбы. Сборка пистолетов осуществлялась вручную. При этом некоторые модели украшались гравировкой.

ТТ

Самозарядный пистолет ТТ (Тульский, Токарева) был разработан в 1930 году советским конструктором Федором Токаревым. Оружие обладало простой конструкцией и высокой надежностью, а также было дешевым в производстве. Пистолет по многим характеристикам превосходил зарубежные образцы.

Пистолет использовался в боях на Халхин-Голе, а также в советско-финской войне. Кроме того, пистолет широко применялся в Великой Отечественной войне. К 1953 году было произведено более 1,7 миллиона образцов ТТ.