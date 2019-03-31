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Стало известно, когда игрок «Локомотива» Фернандеш определится со своим будущим

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Источник ФАН рассказал о будущем игрока «Локомотива» Фернандеша

Москва, 31 марта. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш определится со своим будущим ближе к концу сезона, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, ситуация с возможным уходом португальца из московского клуба регулярно меняется, окончательное решение будет принято в мае. У футболиста есть ряд предложений от турецких, португальских и итальянских команд. Сообщается, что январское предложение «железнодорожников» о продлении контракта заметно лучше предыдущих, и есть шансы, что футболист останется в Москве.

Ранее ФАН сообщал о том, что в январе «Локомотив» предложил игроку новый контракт на 1 сезон с возможностью продления. Текущий контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает предстоящим летом.

Источник ФАН рассказал о будущем игрока «Локомотива» Фернандеша

32-летний футболист в прошлом сезоне принял участие в 41 матче, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. За «Локомотив» полузащитник выступает с лета 2014 года. Московский клуб подписал его на правах свободного агента. Зарплата Фернандеша составляет порядка 4 миллионов евро в год. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах, забил три гола и отдал четыре голевых паса во всех турнирах.

Автор: Константин Тихов
Источник: Федеральное агентство новостей
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