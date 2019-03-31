Королева Великобритании прекратит водить автомобиль по обычным дорогам

Лондон, 31 марта. Королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от самостоятельного вождения автомобилей на обычных дорогах в 92-летнем возрасте. Монарх решила пойти на такой шаг по убеждению службы безопасности.

Елизавета II прислушалась к советам службы безопасности отказаться от самостоятельного вождения в силу возраста. Кроме того, на решение повлияла и авария, в которую попал 97-летний принц Филипп в январе. Супруг королевы Великобритании перевернулся на своем Land Rover Freelander и врезался в другой автомобиль. В результате аварии никто не пострадал. После инцидента принц Филипп решил добровольно отказаться от прав. Впрочем, 92-летней королеве от прав отказываться не придется, она является единственным человеком в Британии, кому разрешено ездить без соответствующего документа. Кроме того, королева сможет колесить на территории своих поместий.

Решение отказаться от вождения королеве далось непросто, ведь еще в годы Второй мировой войны Елизавета II прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Королева является поклонником автомобилей и не раз попадала на фотографии за рулем своих Jaguar, Land Rover и других автомобилей.

Сразу после аварии принца Филиппа королеву Великобритании уличили в нарушении правил дорожного движения. Елизавета II не пристегнула ремень безопасности, когда выезжала на своем Range Rover в Сандрингеме.

Кроме того, в 2015 году Елизавета II также стала участником инцидента, который попал в прессу. Монарх не дождалась пока ее пропустят на дороге и обогнала по газону молодую пару с ребенком, одарив их улыбкой. Случай произошел в Большом Виндзорском парке, окружающем одноименный замок в графстве Беркшир, где расположена резиденция британских монархов.