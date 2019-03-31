Донбасс сегодня: бойцы ВСУ стреляют себе в ноги, в Горловке обстрелом ранены двое гражданских

Донбасс, 31 марта. Украинские войска атаковали Зайцево под Горловкой, ранены двое мирных жителей. Украинские военные занимаются членовредительством и сводят счеты с жизнью. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в два раза возросло количество обстрелов территории Донецкой народной республики в сравнении с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), который сообщает о 18 обстрелах населенных пунктов республики.

На всех ключевых направлениях обороны применялись 82-мм минометы, на Горловском направлении украинские войска задействовали тяжелые 120-мм минометы. Везде применялись противотанковые ручные и автоматические гранатометы, стрелковое оружие. В воскресенье при обстреле поселка Зайцево под Горловкой ранения получили двое мирных жителей.

Три поселка Луганской народной республики обстреляны за минувшие сутки украинскими силовиками, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Сокольники, Фрунзе и Желобок были на линии огня украинских 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ занимаются членовредительством

Все чаще украинские военнослужащие из передовых подразделений ВСУ, не желая погибнуть на войне, занимаются членовредительством с целью попасть в госпиталь и отлежаться до выполнения своими сослуживцами полученных от командования боевых задач.

Один такой случай произошел в 8-й роте 3-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил официальный представитель армейского корпуса ДНР полковник Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки. С целью отправки на излечение старший сержант бригады Гнатюк сознательно ранил себя в ногу из табельного автомата.

Украинские военные продолжают сводить счеты с жизнью

У многих солдат Киева на фронте не выдерживают нервы, и они сводят счеты с жизнью. Причем, судя по информации разведки ДНР и ЛНР, причины таких решений в большинстве своем зависят от факторов взаимоотношений подчиненных и командиров в украинских подразделениях.

Так, в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки украинских войск «Север» свел счеты с жизнью рядовой бригады. Об этом сообщил официальный представитель луганского армейского корпуса Яков Осадчий. Причина — издевательства со стороны командира.

Еще одна потеря произошла в том же подразделении ВСУ из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Несовместимые с жизнью ранения получил солдат бригады в результате нарушения правил обращения с гранатой, которая сдетонировала и привела к гибели военного.