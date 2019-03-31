Власти Китая продлили решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Пекин, 31 марта. Власти Китая продлили решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении министерства финансов Китая.

Ведомство ранее приняло решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин на три месяца — с 1 января по 31 марта 2019 года.

«Государственная комиссия КНР по таможенным тарифам постановила продолжить приостановку действия решения о взимании повышенных таможенных пошлин на автомобили и комплектующие из США, начиная с 1 апреля 2019 года», — говорится в сообщении министерства.

В сообщении указывается, что о сроке истечения этого решения сообщат дополнительно.

Ведомство также отметило, что в марте 2019 года Вашингтон объявил о том, что снова переносит дату повышения пошлин на импорт китайских товаров, которые ввели в сентябре прошлого года, и сохраняет их на уровне 10%. Решение по автомобилям, как отметили в министерстве финансов КНР, является ответом на действия американской стороны.

«Мы надеемся, что США и Китай смогут взаимными усилиями положить конец торговым трениям между двумя сторонами», — говорится в заявлении.

Отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшились на фоне вступления в силу в июле этого года взаимных таможенных пошлин. Противостояние двух стран окрестили торговой войной.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Китай якобы пытался оказать влияние на прошедшие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США для того, чтобы помешать победе республиканцев и торговой политике действующей американской администрации.

В начале марта заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь сообщал, что Вашингтон и Пекин начали прорабатывать возможность отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. Политик напомнил, что группы США и Китая по продвижению торговых переговоров продолжают вести консультации по торговым вопросам.

По его словам, дальнейшее усиление взаимных барьеров не может принести пользу ни США, ни Китаю, кроме того, подобная политика негативным образом скажется на интересах других государств.