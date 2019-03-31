Представителя России выдвинули в президенты Евровидения

Президентом Евровидения теоретически может стать представитель России. Латвийское политическое объединение «Новое согласие», возглавляемое Янисом Кузинсом, выдвинуло на пост президента этого песенного конкурса российского блогера, члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.

Об этом Вадим сообщил на своей странице в Facebook, процитировав заявление латвийского политика.

«Мы имеем полное право выдвигать людей не по принципу гражданства в Евросоюзе, а по уровню профессионализма, — заявил Кузинс. — Именно поэтому гражданин РФ наравне с гражданами ЕС имеет полное право на выдвижение на этот пост. Очевидно, Евровидение нуждается в коренных реформах, и мы уверены, что Вадиму Манукяну под силу их реализовать».

По словам Кузинса, он и его однопартийцы верят, что член экспертного совета при российской Госдуме, хорошо разбирающийся в проблемах шоу-бизнеса, сможет придать Евровидению новый импульс.

В комментарии Федеральному агентству новостей Вадим Манукян поблагодарил латвийских политиков за доверие и отметил: ему приятно осознавать, что в Европе есть дружественные России силы.

«Партия «Новое согласие» стремится в Европарламент и доверяет в том числе российским гражданам двигаться вместе с ними вперед по пути созидания. Это меня очень радует. Тем не менее выдвижение на пост президента Евровидения стало для меня большой неожиданностью. Выбор не по признаку наличия европейского паспорта, а с точки зрения профессиональных навыков в определенной области вызывает уважение. В случае избрания на этот пост я сделаю все от меня зависящее, чтобы бренд Евровидения заметно усилился», — отметил член совета при ГД.

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе будет представлять популярный певец Сергей Лазарев, который исполнит англоязычную композицию Scream («Крик») греческого композитора Димитроса Контопулоса. Автор слов — шведский поэт Шэрон Вон. Продюсер Лазарева — известный российский деятель шоу-бизнеса Филипп Киркоров.

Букмекеры оценивают шансы Лазарева достаточно высоко и прочат ему победу. Впрочем, испанские журналисты, составившие рейтинг участников Евровидения, отвели россиянину только третье место.

В России Евровидение чрезвычайно популярно, что огорчает некоторых политиков. В частности, депутата Госдумы Виталия Милонова, который в комментарии ФАН назвал этот конкурс «цирком уродов», который давно пора оставить «без русских денег».

Конкурсом Евровидение и некоторыми другими фестивалями «ведает» Европейский вещательный союз (англ. European Broadcasting Union, EBU). В настоящее время его президентом является Жан-Поль Филиппо, генеральным директором — Ноэль Курран.

На каких основаниях латвийская партия надеется провести россиянина в руководство Евровидением, пока не очень понятно. Возможно, это рекламный ход «Нового согласия» перед выборами в Европарламент, которые состоятся с 23 по 26 мая.