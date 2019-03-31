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Генсек ООН заявил о необходимости гарантировать единство Сирии

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Генсек ООН заявил о необходимости гарантировать единство Сирии

Тунис, 31 марта. Урегулирование конфликта в Сирии должно гарантировать территориальную целостность страны, включая Голанские высоты, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии 30-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе.

«Любое решение сирийского конфликта должно гарантировать единство, территориальную целостность Сирии, включая оккупированные Голаны», — заявил Гутерриш.

Гутерриш отметил, что новый спецпосланник генсека ООН по САР будет стремиться к всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое включает созыв конституционного комитета.

Генсек ООН заявил о необходимости гарантировать единство Сирии

Также генсек ООН прокомментировал решение палестино-израильского конфликта и усугубившуюся ситуацию в секторе Газа. По словам Гутерриша, решение конфликта должно быть основано на формуле двух государств, которые существуют бок о бок и имеют общую столицу. Генсек ООН подчеркнул, что альтернатив этому плану нет. Продолжающееся насилие в сектора Газа является лишь свидетельством хрупкости ситуации.

Напомним, что очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 25 марта, когда одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, попала в жилой дом населенного пункта Машмерет, расположенного к северу от Тель-Авива. В ответ на провокацию Израиль атаковал десятки объектов правящего в секторе Газа движения ХАМАС, а палестинцы выпустили несколько ракет по приграничным районам.

Автор: Софья Куликова
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