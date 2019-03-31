Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике

Вашингтон, 31 марта. Россия отправляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Арктику — и это только начало, заявили эксперты американского издания The National Interest.

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на комплексный план по развитию этого региона, который был представлен Минприроды РФ 13 марта.

«Этот план включал в себя более 100 проектов, направленных на развитие, освоение и переработку минерально-сырьевой базы региона», — подчеркивают они.

Отметили они и начало полномасштабного освоения Харасавэйского газового месторождения на полуострове Ямал. Таким образом, как пишут специалисты NI, президент РФ Владимир Путин уделяет все больше внимания инвестициям в Арктику, «видя в ней источник потенциального экономического роста России в будущем».

С беспокойством эксперты указали и на наращивание военного потенциала РФ на Крайнем Севере». Россия создает новые военные объекты, например военно-воздушную базу в деревне Тикси за Арктическим кругом.

При этом РФ уже обладает мощным ледокольным флотом. Издание напомнило также о развертывании российских систем ПВО в Арктике и зенитных ракетных комплексов C-400 , «Тор-М2», а также противокорабельных комплексов«Бастион», пишет NI.

Таким образом, как считают авторы материала, Россия укрепляет доминирующие позиции в Арктике, и главная цель этих действий, по их мнению, заключается в обеспечении беспрепятственного доступа к экономическим ресурсам за Полярным кругом, а также вдоль Северного морского пути.

В Институте изучения войны указали на распоряжение президента РФ о восьмикратном увеличении мощности этой транспортной артерии к 2024 году. Американские специалисты, что тут «на руку» РФ сыграет и таяние полярных льдов, ведь оно сделает Северный морской путь еще более удобным, и предоставит Москве новые экономические возможности в мировой торговле.

Все эти факторы неутешительны для Вашингтона, известного своей склонностью к протекционизму, и получение СМП дополнительной динамики развития представляет большую опасность для попыток Штатов установить гегемонию в газовой отрасли. На это ранее указывал портал «Корабел.ру» (глобальной базой данных по морской отрасли в России и странах СНГ. — Прим. ФАН). По данным издания, рост грузооборота порта Саббета уже успешно бьет по СПГ-позициям США. Он дает возможность эффективно осуществлять поставки как в страны Евросоюза, так и в государства Азии, а это совершенно не в интересах газового бизнеса Штатов.