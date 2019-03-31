Москва, 31 марта. Юридических препятствий, по причине которых строительство «Северного потока — 2» не было бы завершено до конца 2019 года, нет, заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром».

«В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин.» на телеканале «Россия-1».

Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 километра, а проектная мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Главным противником реализации проекта являются Соединенные Штаты, которые видят в лице РФ прямого конкурента, мешающего американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не хотят, чтобы их европейские союзники зависели от российского газа. По словам министра энергетики США Рика Перри, Вашингтон может ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2». Он сказал, что проект якобы не имеет экономическую основу, поэтому Вашингтон называет его «политическим трубопроводом» и не поддерживает его запуск.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью ФАН рассказал, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов для европейских стран, и Европа вряд ли откажется от сотрудничества в сфере энергетики с Москвой. По мнению эксперта, «с точки зрения затрат американская бизнес-схема неуклюжая, гораздо проще европейцам закупать качественный российский газ, который поставляется своевременно и в нужных объемах».