Нурмагомедов не оставил без ответа оскорбления Макгрегора
Москва, 31 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил ирландскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Конору Макгрегору на оскорбления.
Ранее российский спортсмен опубликовал в Twitter фотоснимок, сделанный по окончании поединка против Эла Яквинта, где он предстает с чемпионским UFC. Нурмагомедов вспомнил саму встречу и намекнул своим поклонникам, что вернется на ринг.
На этот пост отреагировал Макгрегор, назвав чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) «крысой» и пообещав «классную вечеринку» в Лас-Вегасе.
«Конор, деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, не вернуть никогда. Живи с этим», — написал Нурмагомедов в микроблоге.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с Макгрегором, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе. После боя произошла потасовка с участием российского спортсмена, что стало причиной дисциплинарного расследования в отношении ее участников.
В конце января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, а также оштрафовала российского бойца на 500 тысяч долларов.
Стоит отметить, что после поражения Макгрегор неоднократно заявлял о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым, однако на днях ирландский боец объявил о завершении карьеры. При этом многие эксперты отнеслись с недоверием к заявлению Макгрегора.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может провести свой следующий бой в сентябре 2019 года.