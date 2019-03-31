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Серебренников получил «Нику» как лучший режиссер 2018 года

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Серебренников получил «Нику» как лучший режиссер 2018 года

Москва, 31 марта. Российский режиссер Кирилл Серебренников стал обладателем премии «Ника» как лучший режиссер 2018 года за работу над кинокартиной «Лето».

Как уточняет РИА Новости, на это звание претендовали также режиссеры Алексей Чупов и Наталья Меркулова за фильм «Человек, который удивил всех», Алексей Герман («Довлатов»), а также Алексей Федорченко с кинолентой «Война Анны».

Вместо Серебренникова «Нику» получил продюсер «Лета» Илья Стюарт. Сам режиссер этого сделать не смог. Он является фигурантом уголовного дела о хищениях 133 млн бюджетных рублей при реализации проекта «Платформа» и находится под домашним арестом.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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