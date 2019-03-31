Серебренников получил «Нику» как лучший режиссер 2018 года
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Москва, 31 марта. Российский режиссер Кирилл Серебренников стал обладателем премии «Ника» как лучший режиссер 2018 года за работу над кинокартиной «Лето».
Как уточняет РИА Новости, на это звание претендовали также режиссеры Алексей Чупов и Наталья Меркулова за фильм «Человек, который удивил всех», Алексей Герман («Довлатов»), а также Алексей Федорченко с кинолентой «Война Анны».
Вместо Серебренникова «Нику» получил продюсер «Лета» Илья Стюарт. Сам режиссер этого сделать не смог. Он является фигурантом уголовного дела о хищениях 133 млн бюджетных рублей при реализации проекта «Платформа» и находится под домашним арестом.