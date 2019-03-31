Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Москва, 31 марта. Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По словам Сатановского, Европа является первой линией для наступления на Россию. Именно для этого США пропагандируют принципы «евроатланической солидарности», расширяются на восток в страны Прибалтики, Польшу, Румынию. Эксперт уверен, что именно для обеспечения наступления на Россию была уничтожена Югославия, дестабилизирована Украина, а также свернуто все советское присутствие в восточной Европе.

Однако плану дальнейшего продвижения НАТО на восток помешал Крым, жители которого высказались за воссоединение с Россией в 2014 году на референдуме. Сатановский считает, что именно этим и обоснована «истерика» Запада в отношении Крыма.

«Все истерики насчет того, что Крым сегодня – Россия, это то, что Крым сегодня не есть часть НАТО. Что Севастополь – это не военно-морская база НАТО», — заявил эксперт в эфире радио «Вести».

Планы расширения НАТО до границ России подтверждаются и нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также закреплением США в полярных морях. Сатановский возмутился, что американские якобы мирные подлодки ходят по Баренцеву морю с «дружескими визитами».

«А что она там забыла? Не знаю, треску ловит, пошли полярного краба промышлять, наблюдают за нерпой. Военно-морской полярный туризм», — добавил эксперт.

Ранее Сатановский заявил, что Россию могут втянуть во множество войн из-за обострения международной обстановки. Самыми взрывоопасными регионами эксперт назвал Ближний и Средний Восток, а также Украину.