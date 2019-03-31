Орлова заявила, что считает себя невиновной в смерти Лагоды

Москва, 31 марта. Известная певица и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова считает себя невиновной в смерти исполнительницы Натальи Лагоды. Об этом она заявила в эфире ток-шоу с Лерой Кудрявцевой.

Орлова поделилась, что не разрушала отношения Лагоды и бизнесмена Александра Карманова, который, по ее словам, оплачивал лечение супруги после ее попытки свести счеты с жизнью. Однако Лагода отказалась от помощи.

По словам Ольги Орловой, Наталья Лагода после разрыва отношений с Кармановым часто винила в этом именно ее. На телевидении она рассказывала, что Орлова пришла к ним в дом и рассказала о своей беременности. Позже Лагода стала часто употреблять спиртные напитки, она скончалась в гараже от алкогольного отравления.

Напомним, Орлова рассказала, что когда музыкальный коллектив «Блестящие» был на вершине популярности, участницам группы предлагали деньги за ночь с олигархами. По ее словам, за одну ночь обещали 100 тысяч долларов или дорогие автомобили. Однако певица отказывалась от предложений, заявив, что участницы группы были «нищие, но гордые».

Ранее сообщалось, что популярная российская певица Ольга Бузова во время своего выступления в Подольске страстно поцеловала исполнителя хита «Малиновый свет» Лешу Свика, удивив поклонников. Исполнительница выпустила романтический клип на композицию «Поцелуй на балконе», где снялась вместе с коллегой по цеху Свиком. Мнение общественности насчет случившегося на концерте разделилось, некоторые слушатели сочли излишними подобные откровенные сцены.