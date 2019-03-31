В РФ призвали жестко ответить США, захотевшим объявить новые меры против Москвы

Соединенные Штаты используют только ультиматумы и санкции, другой инструментарий исчез из дипломатического арсенала Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео к НАТО объявить антироссийские меры.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — отметил дипломат.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что коллеги по Североатлантическому альянсу поддержат предложение Вашингтона «противостоять РФ» из-за ситуации на Украине. Обсуждение подобных мер может состояться 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.

Помпео обратил внимание, что США делают недостаточно по ситуации вокруг Крыма. Он заявил, что Вашингтон должен продолжить вести политику, которая поспособствует возвращению полуострова в состав Украины.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков выразил солидарность с позицией главы МИД РФ, а также подчеркнул, что России стоит жестче реагировать на провокации Вашингтона.

«Так происходит, потому что Россия не отвечает, — посетовал эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — США вводят жесткие экономические санкции, которые, по сути, не имеют для них никакого значения. Они бесцеремонно вмешиваются в дела иностранных государств и повсеместно навязывают свою политику. Россия помогает регионам, которые находятся в трудном положении, например Донбассу».

По словам политолога, «США чувствуют, что могут продолжать гибридную войну с Москвой, направленную на дестабилизацию государственного режима в РФ».

«Получается, что Вашингтон находится перед выбором: либо ничья, либо выигрыш. Вот когда у американцев не будет возможности выйти победителем, тогда они смогут ослабить давление», — добавил он.

По мнению Маркова, Россия недостаточно жестко отвечает Соединенным Штатам, постоянно вводящим ограничения против Москвы и провоцирующим напряженность на международной политической арене.

«Надо быть жестче и всегда отвечать США. Например, нужно убрать всю американскую агентуру в российской элите — такие люди есть и в истеблишменте, и в крупных компаниях. Во-вторых, нельзя допустить вмешательства Вашингтона в дела иностранных государств», — подытожил эксперт.

Ранее в Государственной думе отреагировали на заявление Помпео о новых мерах против России. Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов назвал его поведение хамским. Кроме того, он подчеркнул, что многие европейские страны уже начали со скепсисом относиться к внешней политике США, основанной на агрессии и доминировании.