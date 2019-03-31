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В РФ призвали жестко ответить США, захотевшим объявить новые меры против Москвы

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В РФ призвали жестко ответить США, захотевшим объявить новые меры против Москвы

Соединенные Штаты используют только ультиматумы и санкции, другой инструментарий исчез из дипломатического арсенала Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео к НАТО объявить антироссийские меры.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — отметил дипломат.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что коллеги по Североатлантическому альянсу поддержат предложение Вашингтона «противостоять РФ» из-за ситуации на Украине. Обсуждение подобных мер может состояться 3-4 апреля на министерской встрече НАТО.

В РФ призвали жестко ответить США, захотевшим объявить новые меры против Москвы

Помпео обратил внимание, что США делают недостаточно по ситуации вокруг Крыма. Он заявил, что Вашингтон должен продолжить вести политику, которая поспособствует возвращению полуострова в состав Украины.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков выразил солидарность с позицией главы МИД РФ, а также подчеркнул, что России стоит жестче реагировать на провокации Вашингтона.

«Так происходит, потому что Россия не отвечает, — посетовал эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — США вводят жесткие экономические санкции, которые, по сути, не имеют для них никакого значения. Они бесцеремонно вмешиваются в дела иностранных государств и повсеместно навязывают свою политику. Россия помогает регионам, которые находятся в трудном положении, например Донбассу».

В РФ призвали жестко ответить США, захотевшим объявить новые меры против Москвы

По словам политолога, «США чувствуют, что могут продолжать гибридную войну с Москвой, направленную на дестабилизацию государственного режима в РФ».

«Получается, что Вашингтон находится перед выбором: либо ничья, либо выигрыш. Вот когда у американцев не будет возможности выйти победителем, тогда они смогут ослабить давление», — добавил он.

По мнению Маркова, Россия недостаточно жестко отвечает Соединенным Штатам, постоянно вводящим ограничения против Москвы и провоцирующим напряженность на международной политической арене.

«Надо быть жестче и всегда отвечать США. Например, нужно убрать всю американскую агентуру в российской элите — такие люди есть и в истеблишменте, и в крупных компаниях. Во-вторых, нельзя допустить вмешательства Вашингтона в дела иностранных государств», — подытожил эксперт.

Ранее в Государственной думе отреагировали на заявление Помпео о новых мерах против России. Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов назвал его поведение хамским. Кроме того, он подчеркнул, что многие европейские страны уже начали со скепсисом относиться к внешней политике США, основанной на агрессии и доминировании. 

Автор: Константин Смирнов
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