Защита проигравшего Киркорову иск французского композитора обратилась в ЕСПЧ

Москва, 31 марта. Защита французского композитора Кассаба Самира Жильбера Синуэ, который проиграл иск к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову, обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующая жалоба была подана по первой части статьи шестой конвенции по правам человека «Право на справедливое судебное разбирательство». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от юриста Игоря Трунова.

По мнению Трунова, суд отказал французскому композитору в удовлетворении его иска необоснованно, так как ответчики «не доказали своего права на законное использование музыкального произведения, автором которого Кассаб является».

Также юрист сказал, что отрасль защиты авторского права в музыке в РФ «не развита вообще», суды не имеют соответствующего опыта, и нет «квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений». С точки зрения Трунова, это является причиной нарушений «принципов справедливого судебного разбирательства в отношении Самира Кассаба».

Напомним, в октябре 2017 года Синуэ обвинил Киркорова в плагиате. По его мнению, песня российского исполнителя «Шелковая нить» является копией композиции Helwa ya Baladi, которую исполняла певица Далида. Француз подал против Киркорова иск на сумму 15,5 млн рублей.