Мужчина «заминировал» вокзал во Франции, чтобы не опоздать на поезд

Париж, 31 марта. Мужчина заявил о бомбе, заложенной на вокзале города Ренн на западе Франции, чтобы не опоздать на свой поезд.

Как сообщили местные СМИ, неизвестный примерно в 9.00 по местному времени (11.00 по Москве) обратился к правоохранителям с сообщением о подозрительном предмете.

Полиция и военные незамедлительно прибыли на место происшествия, район вокзала оцепили для поиска бомбы. В целях безопасности все железнодорожное сообщение города прервали на 1,5 часа, как и автомобильное движение в районе вокзала. Восстановить его удалось только спустя два часа, когда специалисты, по результатам поисков, сообщили, что никакого предмета обнаружено не было.

Вскоре после инцидента полиция установила личность автора сообщения. Им оказался мужчина, который переживал, что пропустит свой поезд, и решил звонком о бомбе выиграть время. Его задержали и арестовали. Теперь мужчине, «заминировавшему» вокзал, грозит тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере 30 тысяч евро.

Colis suspect à la gare de #Rennes . Le trafic reprend après deux heures d’interruption. pic.twitter.com/OZYqW2bfIA — stéphane grammont (@stefsg) 31 марта 2019 г.

Напомним, ранее волна сообщений о «минировании» прокатилась по России. В МВД объяснили такую активность деятельностью экстремистов, направленной на дестабилизацию в стране. Ведомство призвало сформировать в обществе неприятие идеологии экстремизма.