Тунис, 31 марта. Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) поддерживают суверенитет Сирии над Голанскими высотами. Об этом говорится в проекте коммюнике по итогам 30-го саммита ЛАГ.

«Отвергаем решение США по Голанам и поддерживаем право Сирии на их возвращение», — отмечается в заявлении.

Юбилейный саммит Лиги арабских государств стартовал в Тунисе 31 марта. Лидеры ЛАГ обсуждают урегулирование кризисов в Сирии, Ливии и Йемене, а также поддержку мира в Судане. Кроме того, на повестке дня турецкая интервенция в Северном Ираке и вопросы общеарабской безопасности.

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, так как данный вопрос имеет решающее значение для безопасности израильского государства. 25 марта глава Белого дома провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой подписал прокламацию о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Голанские высоты являлись частью территории Сирии до 1967 года, однако в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Голаны. После череды арабо-израильских конфликтов стороны договорились о перемирии. В 1974 году на Голанах были размещены миротворческие силы ООН.

В 2013 году после вторжения террористов в Сирию миротворческая миссия ООН прекратила свою деятельность на Голанских высотах. В 2018 году сирийская армия взяла под свой контроль провинцию Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем в районе Голан. Позднее российская военная полиция разместила наблюдательные пункты вдоль линии разграничения «Браво», которая находится с сирийской стороны, после чего миротворцы ООН возобновили патрулирование Голанских высот.