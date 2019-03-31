Явка на выборах президента Украины на 15.00 составила 43,86%

Киев, 31 марта. Явка на выборах президента Украины на 15.00 по московскому времени составила 43,86%, по данным 10 из 199 округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии украинского государства.

По данным ведомства, информация поступила из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей.

В воскресенье на Украине проходит голосование за кандидатов на высший административный пост страны. На должность президента претендуют 39 человек. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании отдать свой голос за выбранного ими кандидата.

Порядка 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине в 08.00 по местному времени (совпадает с московским). Свыше 29 миллионов граждан Украины включены в избирательные списки. Голосование продлится до 20.00.

К 11.00 явка на выборах президента Украины составила 16,08%.

Стоит отметить, что МВД Украины уже сообщило о получении 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса. По данным пресс-службы министерства, с жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах страны. Больше всего сообщений связано с незаконной агитацией, пожаловались граждане также на подкуп избирателя в Закарпатской области, две жалобы поступили на фотосъемку бюллетеней в Кировоградской области и одно сообщение из Житомирской области связано с попыткой выноса бюллетеня с участка.