В Совфеде объяснили, почему Сирию пора вернуть в Лигу арабских государств

Юбилейный, тридцатый саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) проходит в Тунисе 31 марта. Основным вопросом саммита станет обсуждение решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, с резким осуждением решения Вашингтона выступил генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Напомним, согласно резолюции ООН, территория Голанских высот принадлежит Сирийской Арабской Республике (САР), и никакие односторонние шаги США не изменят того факта, что эта территория была оккупирована Израилем.

Есть еще один вопрос, связанный с Сирией, который также, возможно, станет темой саммита, если не на официальном уровне, то в кулуарах. Это возвращение САР в Лигу арабских государств, откуда она была незаконно исключена в 2011 году.

Хотя ранее официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи заявил, что на юбилейном саммите вопрос восстановления членства Сирии в панарабской организации обсуждаться не будет, многие региональные политики считают такую позицию неправильной.

В частности, такого мнения придерживается опытный тунисский политик Ахмед Нагиб Чебби, который считает, что отношения между государствами не должны зависеть от характера режимов. Отношения должны строиться на том, что эти страны представляют в человеческом плане, уверен политик.

По словам Ахмеда Нагиба Чебби, арабский мир переживает сегодня трудные времена. Среди угроз, помимо непростой ситуации в Сирии, политик перечислил войну в Йемене, раскол в Ираке, распад государства в Ливии, агрессию Израиля в Газе, поддержку США оккупации Иерусалима и Голанских высот. На этом фоне очень важно протянуть руку Сирии, которая страдает от последствий войны с терроризмом, отметил он.

Возвращение Сирии в арабский дом — в Лигу арабских государств — послужит единству арабского мира, считает он. Поэтому Чебби поддерживает возвращение Сирии в ЛАГ, независимо от того, как другие арабские государства относятся к официальному Дамаску и президенту САР Башару Асаду.

«Сирия — это важный компонент арабского строительства и важная фигура в региональном уравнении», — подчеркивает Ахмед Нагиб Чебби.

Сирийскую Арабскую Республику необходимо как можно скорее вернуть в ЛАГ, уверен член Совета Федерации Игорь Морозов. По мнению российского сенатора, это будет способствовать не только скорейшему экономическому восстановлению этой страны, но и решению многих политических вопросов, стоящих перед арабским миром.

«Исключение Сирии из Лиги арабских государств было инспирировано Соединенными Штатами, — напомнил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это яркое свидетельство того, что весь конфликт, который возник в Сирии, изначально координировался Вашингтоном. Сегодня Сирия успешно завершает военную фазу операции по борьбе с международным терроризмом, которая задела многие страны арабского востока. Почти каждая арабская страна в той или иной степени ощутила на себе давление террористов».

На этом фоне возвращение САР в Лигу арабских государств очень важно не только для Дамаска, но и для всего арабского мира, подчеркнул Морозов.

«Возвращение Сирии в ЛАГ в качестве полноценного члена — вопрос давно назревший. Участие Сирии в этой организации придало бы ЛАГ большую актуальность. Это способствовало бы большей активности при решении вопросов, которые ставит перед собой Лига арабских государств. Поэтому, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен», — подчеркнул Игорь Морозов.

Лига арабских государств (ЛАГ) — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских стран, — была создана в марте 1945 года. В ЛАГ входят 22 страны, в том числе государство Палестина. Сирия стояла у истоков этой организации, однако в 2011 году, когда в САР начался вооруженный конфликт, участие Дамаска в ЛАГ было незаконно приостановлено.

При этом многие арабские страны уже высказались в поддержку возвращения Сирии в ЛАГ, особенно на фоне того, что в этой стране постепенно устанавливается мир. Отметим, многие лидеры арабских государств, ранее в угоду США резко высказывавшиеся против властей Сирии, сегодня серьезно смягчили свою позицию. Знаком этой оттепели стал визит в Дамаск в декабре прошлого года президента Судана Омара аль-Башира. Это был первый с начала сирийского конфликта официальный визит в Сирию лидера одной из арабских стран.

Израиль оккупировал принадлежащие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. Решение президента США Дональда Трампа признать израильский суверенитет над Голанами осудило большинство арабских стран, а также Россия, Евросоюз и Совет безопасности ООН.

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