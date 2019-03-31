Эксперты объяснили, почему американскому Abrams далеко до российской «Арматы»

Москва, 31 марта. Президент США Дональд Трамп назвал американский танк Abrams лучшим транспортным средством, которое превосходит российские и китайские аналоги. Эксперты объяснили, почему Abrams не сможет превзойти российскую «Армату».

Во время выступления на танкостроительном заводе в штате Огайо Трамп пообещал выделить на модернизацию танка Abrams около 6 млрд долларов. Решение модернизировать американские танки связано прежде всего с «финансовыми аппетитами» ВПК США.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что российские танки Т-72, Т-80, Т-90 и «Армата Т-14» заставили Вашингтон поспешно усовершенствовать свою технику. В случае прямого столкновения российские танки «снесут» всю технику Штатов. Леонков добавил, что на данный момент американские Abrams поставляются в Австралию, Марокко, Египет и Саудовскую Аравию. При этом противотанковое оружие ПТРК «Корнет», используемое на Ближнем Востоке, с легкостью поражает и Abrams, и его немецкий аналог Leopard 2.

Эксперт по танковому вооружению и технике, кандидат военных наук Сергей Суворов рассказал, что во время разговора с главным инструктором танка Abrams Филиппом Летом тот признался, что американский танк точно нельзя назвать лучшим в мире, об этом свидетельствуют и провальные миссии США в Ираке.

Военный эксперт Антон Лавров добавил, что мнение о том, что якобы Abrams – лучший в мире танк, является плодом успешной пропаганды США. В реальности же российские Т-90 или израильские Merkava выглядят куда надежнее американского образца.