Исполнительница песни «Спят усталые игрушки» скончалась в одиночестве

Москва, 31 марта. Исполнительница главной песни к детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши» Валентина Дворянинова скончалась в полном одиночестве на 92-м году жизни.

Валентина Дворянинова ушла из жизни 22 марта в доме престарелых в Одинцовском районе Подмосковья. Похороны советской эстрадной певицы прошли скромно, проститься с ней пришли только дальние родственники.

За долгую жизнь Дворянинова не смогла обзавестись семьей. Ее перевезли в дом престарелых, когда появились проблемы со зрением.

Отметим, в 2008 году Дворнякову наградили медалью «Талант и призвание» Всемирного благотворительного альянса «Миротворец», медалями в честь Победы, грамотами многих ведомств и регионов. Певица известна как исполнительница не только «усталых игрушек», но и «Калины красной» и «Карелии».

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