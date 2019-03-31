Помощник Путина раскрыл секрет шести цветных ручек в своем портфеле

Петропавловск-Камчатский, 31 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл секрет шести цветных ручек в своем портфеле.

Вопрос об их предназначении высокопоставленному дипломату задали во время интервью программе «Москва​​​. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На всякий случай разного цвета, подчеркнуть, особо выделить какое-то предложение, в том числе когда показываешь документ начальнику», — сказал Ушаков.

Канцелярские принадлежности журналисты заметили у Ушакова во время визита президента РФ в Бишкек 28 марта, уточняет РИА Новости.

Российского лидера встретили в аэропорту с блюдом национальных пирожков, боорсоков. Кроме того, глава Казахстана Сооронбай Жээнбеков уже после официальной части подарил Путину щенка киргизской борзой по кличке Шерхан и орловского скакуна. По итогам переговоров были подписаны 16 соглашений.

В частности, был принят протокол с изменениями в соглашение о российской военной базе в Киргизии. Ушаков тогда объяснил, что соглашение по базе Кант было заключено еще в 2012 году и требовало уточнений. Изменения коснулись повышения ежегодной арендную плату за землю под военную базу с 4,5 до 4,79 миллиона долларов.

Президент России также пригласил Жээнбекова посетить российско-киргизскую межрегиональную конференцию в Екатеринбурге в 2020 году.