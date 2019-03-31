Китайские пользователи отреагировали на флешмоб россиянок в поддержку учителя из Барнаула

Москва, 31 марта. Пользователи социальных сетей из Китая отреагировали на флешмоб россиянок в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили за фотографию в купальнике.

Учителя из разных российских городов выкладывают в соцсетях фото в купальниках и белье, чтобы поддержать коллегу. Фотографии помечаются хештегом #УчителяТожеЛюди. Таким образом участники флешмоба решили напомнить, что каждый учитель имеет право на личную жизнь, хобби и увлечения. Комментируя появившиеся в социальной сети Instagram фотографии преподавателей в купальниках, пользователи из Поднебесной отметили, что для их страны «это недоступная роскошь». Кроме того, пользователи отметили и красоту российских преподавателей, сообщает Vladtime.ru.

Напомним, скандал с учительницей русского языка и литературы школы №13 в Барнауле Кувшинниковой разгорелся из-за фотографии в купальнике, опубликованной в социальной сети. Преподаватель занимается зимним плаванием и сфотографировалась в закрытом купальнике во время одного из соревнований. Фотосессия вызвала недовольство у родителей, директор школы потребовал от Кувшинниковой уволиться по собственному желанию.

Ранее о российских учителях, которые выступили в поддержку Кувшинниковой, написали британские таблоиды The Sun и Daily Mail. Многие участники дискуссии пришли в восторг от красоты российских учителей и даже выразили желание вернуться в школьное учреждение, но уже в России.