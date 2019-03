Взрыв прогремел на заводе в Китае, есть погибшие

Пекин, 31 марта. Семь человек погибли, еще пятеро получили ранения при пожаре и взрыве на заводе в городском округе Куньшань в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Инцидент произошел около 7.12 по местному времени (2.12 по Москве). Как сообщают местные СМИ, загорелся контейнер для хранения металлолома, огонь впоследствии распространился на мастерскую.

Специалистам удалось потушить пожар, однако семь человек спасти не удалось. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

