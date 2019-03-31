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Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Китае, есть погибшие

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Взрыв прогремел на заводе в Китае, есть погибшие

Пекин, 31 марта. Семь человек погибли, еще пятеро получили ранения при пожаре и взрыве на заводе в городском округе Куньшань в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Инцидент произошел около 7.12 по местному времени (2.12 по Москве). Как сообщают местные СМИ, загорелся контейнер для хранения металлолома, огонь впоследствии распространился на мастерскую.

Специалистам удалось потушить пожар, однако семь человек спасти не удалось. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центральном Китае. В результате стихийного бедствия пострадали 18 детей. Врачи уже оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: CGTN
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