Легковой автомобиль упал с четвертого этажа парковки в Самаре

Самара, 31 марта. Легковой автомобиль Hyundai упал с четвертого этажа многоуровневой парковки в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Самарской области.

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Гудок». Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате чего пробил ограждение на четвертом этаже многоуровневой парковки. Автомобиль упал на первый этаж с десятиметровой высоты. Водитель и двое пассажиров автомобиля получили легкие травмы. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции.

В конце января похожий случай произошел в подмосковном Одинцово. Внедорожник Range Rover вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «О'парк». Машина перевернулась в воздузе и упала на асфальт. В результате происшествия пострадал один человек.