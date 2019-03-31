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Легковой автомобиль упал с четвертого этажа парковки в Самаре

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Легковой автомобиль упал с четвертого этажа парковки в Самаре

Самара, 31 марта. Легковой автомобиль Hyundai упал с четвертого этажа многоуровневой парковки в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Самарской области.

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Гудок». Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате чего пробил ограждение на четвертом этаже многоуровневой парковки. Автомобиль упал на первый этаж с десятиметровой высоты. Водитель и двое пассажиров автомобиля получили легкие травмы. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции.

Легковой автомобиль упал с четвертого этажа парковки в Самаре

В конце января похожий случай произошел в подмосковном Одинцово. Внедорожник Range Rover вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «О'парк». Машина перевернулась в воздузе и упала на асфальт. В результате происшествия пострадал один человек.

Автор: Артем Никулин
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