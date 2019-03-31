Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Китае 18 детей получили травмы из-за мощного торнадо

136
0 Оставить комментарий

В Китае 18 детей получили травмы из-за мощного торнадо

Пекин, 31 марта. Торнадо обрушился на провинцию Хэнань в центральном Китае, в результате стихийного бедствия пострадали 18 детей.

По данным местных СМИ, мощный ветер снес батут с детьми на одной из игровых площадок в уезде Юйчэн городского округа Шанцю. 18 человек в результате произошедшего получили травмы различной степени тяжести.

Врачи уже оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

В середине марта торнадо обрушился на коммуну Ретген на западе Германии и повредил 40 домов. В результате стихийного бедствия пострадали пять человек. Как сообщили спасательные службы, вихрь сорвал крыши домов, два здания лишились верхних этажей. Всего к работам по уборке поваленных деревьев и ремонту зданий привлекли 350 человек.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров