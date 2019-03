В Китае 18 детей получили травмы из-за мощного торнадо

Пекин, 31 марта. Торнадо обрушился на провинцию Хэнань в центральном Китае, в результате стихийного бедствия пострадали 18 детей.

По данным местных СМИ, мощный ветер снес батут с детьми на одной из игровых площадок в уезде Юйчэн городского округа Шанцю. 18 человек в результате произошедшего получили травмы различной степени тяжести.

Врачи уже оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

18 children injured after a tornado blew away a trampoline at a scenic spot in Yucheng County, central #China's Henan Province; emergency plan activated and rescue mission underway, according to local authorities pic.twitter.com/6TyhY5JSIz