Сирия и мученики «Эр-Рукбана» стали заложниками политических игр в США

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командование американских сил, базирующихся на территории САР на военной базе «Ат-Танф», принять участие в координационном совещании для выработки шагов для ликвидации печально известного лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Предыдущее такое совещание, состоявшееся на территории пункта пропуска беженцев «Джлеб» в минувший вторник, американская сторона проигнорировала. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Лагерь смерти на южной границе Сирии

Руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин, отвечая на звучавшие ранее заявления США, подчеркнул, что правительство Сирии гарантирует всем временно перемещенным лицам, которые выйдут с территории лагеря «Эр-Рукбан», безопасность, размещение в центрах временного проживания — куда более комфортабельных, чем лишенный регулярного снабжения лагерь беженцев, — и упрощенный порядок восстановления личных документов.

Напомним, лагерь беженцев «Эр-Рукбан», уже четыре года существующий на юге Сирии в районе с крайне неприветливым климатом, стал настоящим адом для более чем 40 тысяч беженцев, когда в 2017 году Пентагон разместил в этом районе военную базу «Ат-Танф». Вокруг базы была сформирована 55-километровая «зона безопасности», где получили полную свободу подконтрольные США антиправительственные террористические группировки во главе с «Джейш Магавир ат-Таура». В «Эр-Рукбане» боевики под присмотром США создали такую Сирию, о которой они мечтали, поставив под свой контроль распределение пищи, воды, а после запретив «из соображений безопасности» выход из лагеря.

Как сообщили сотрудники гуманитарной миссии ООН, которой удалось добраться до «Рукбана» после вмешательства России, в лагере беженцев — гуманитарная катастрофа. За еду боевики делали женщин и детей своими секс-рабами, а немногочисленное мужское население вербовали в свои ряды. Каждую неделю в «Рукбане» несколько детей умирают от недостатка пищи и медикаментов, отсутствия даже элементарной медицинской помощи — спутниковые снимки показали, что по всему лагерю разбросаны группы свежих могил. Есть также сведения о том, что детей из «Рукбана» продают в США, где их разбирают на органы для трансплантологических клиник.

Представители ООН, которым удалось добраться до лагеря и оказать помощь некоторым из его обитателей, предупредили — гуманитарные конвои не способны решить проблему, лагерь должен быть расформирован, а его жители — перевезены в более гостеприимные части Сирии. На пути у беженцев встали США и террористы, действующие в зоне «Ат-Танфа». Представитель Пентагона генерал-лейтенант Пол Лакамера отказался даже обсуждать возможность допуска российской военной полиции в зону «Ат-Танфа» — а без вооруженного прикрытия автобусы с беженцами рискуют стать целью для террористов. Как заявили представители США, «расформирование лагеря не было согласовано с местными силами» — то есть с террористическими группировками, захватившими «Эр-Рукбан» и не выпускающими оттуда беженцев.

«Гуманитарная помощь» для любых террористов

Непроницаемая «стена», которую выстроили американцы вокруг зоны «Ат-Танфа», может объясняться тем, что на территории «зоны безопасности» собраны боевики запрещенного в России «Исламского государства»1, которые уцелели во время битвы в Аль-Багузе и смогли добраться сюда через сирийскую пустыню. По последним данным, в пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» боевики ИГ1 размещены в тренировочном лагере группировки «Кувват Шахид Ахмад аль-Абду», куда им доставили из Ирака «гуманитарную помощь» — палатки, одеяла, приборы ночного видения, стрелковое оружие и боеприпасы. Передачу «гуманитарных грузов» в зоне «Ат-Танфа» курировали ЦРУ и спецслужбы Великобритании.

Предположения о существовании лагеря ИГ в пределах зоны «Ат-Танфа подтверждаются картой мест, где совершали нападения боевики ИГ с 2017 года. В то время как основные силы боевиков под ударами САА и ВКС РФ вынуждены были отступать на восток и уходить за Евфрат, на расстоянии 100-130 километров от «Ат-Танфа» террористы продолжали совершать вылазки. Предположительно, главной целью террористов ИГ и их американских покровителей является нефтеносный район Пальмиры — географический центр Сирии, который уже дважды оказывался у них под контролем. Именно поэтому американцы категорически отказываются покидать «Ат-Танф» и отдавать жителей «Рукбана» — так в их распоряжении есть не только стратегически важная зона на юге Сирии, но и живой щит, заложники в лагере беженцев.

Американское руководство в Вашингтоне на данный момент просто «подзабыло» про «Эр-Рукбан», оставив разбираться с лагерем беженцев офицеров среднего звена, считает политолог и независимый аналитик Александр Асафов — куда больше сейчас Вашингтон волнуют Голанские высоты, Венесуэла, выборы на Украине и триумф сторонников Трампа после завершения расследования Мюллера. В этих условиях военное руководство в «Ат-Танфе» будет сознательно затягивать ситуацию с лагерем беженцев до тех пор, пока не будет отдан новый приказ.

«Необходимой воли для того, чтобы этот лагерь распустить и предоставить людям возможность вернуться в собственные дома или отправиться, куда они захотят, у них нет, — подчеркнул Асафов, — поэтому они будут и дальше максимально затягивать ситуацию».

В этих условиях изменить что-то в трагической судьбе «Ат-Танфа» может только повышенное международной внимание, которое возможно только в случае, если удастся прорвать информационную блокаду, устроенную крупнейшими мировыми СМИ. Возможно, какое-то внимание к теме может привлечь обсуждение ситуации с «Рукбаном» в Совбезе ООН, чего ранее потребовал представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.

«Максимум на что они могут пойти — согласовать какие-то гуманитарные шаги, например, обеспечение жителей лагеря водой и медикаментами, вещами первой необходимости, — предположил аналитик. — А тему «Рукбана» будут максимально «глушить», чтобы она не выплывала в новостные ленты мировых СМИ, и не будут обсуждать роспуск лагеря, поскольку следующий очевидный вопрос — роспуск базы «Ат-Танф», а ее ликвидация у американцев на повестке не стоит».

Максимальный хаос

При этом цель у американцев в Сирии остается прежняя — посеять максимальный хаос, разорить страну и лишить ее возможности вернуться к нормальной жизни на максимально долгое время, подчеркнул Александр Асафов. В этих условиях США будут поддерживать любые группировки, которые готовы выступать против Дамаска.

«Их цель — не мир, а хаос, и именно этой логикой объясняется то, что лагерь «Рукбан» до сих пор существует, хотя он полностью утратил всякий смысл своего существования. Американцы за него держатся и даже силой запрещают покидать его, чтобы он оставался — как одна из причин их пребывания в регионе. Конечно, плохо скрываемое снабжение различных деструктивных группировок тоже будет продолжаться, хотя американцы отрицали и будут отрицать то, что они кому-либо предоставляют военную помощь», — считает аналитик.

Впрочем, по словам эксперта, в течение 2019 года ситуация с вмешательством США в Сирии будет претерпевать заметные изменения — это связано с подготовкой к выборам президента Соединенных Штатов. Дональду Трампу придется делом подтверждать заявления о «победе над ИГИЛ»1 и выводить из Сирии американский контингент — который заменят другие силы.

«Думаю, в ближайшее время возможно усиление других акторов, например, специалистов из [частной военной кампании] Academi, которые сейчас обсуждают ряд контрактов, в ходе которых они заменят кадровых военных на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности на своих сотрудников, — предположил Асафов. Я думаю, примерно за полгода этот фактор проявится отчетливо — американцы, учитывая идущую в США предвыборную кампанию 2020, так или иначе продемонстрируют вывод части своего контингента, а этот контингент будет замещен различными «гражданскими специалистами», которые будут действовать в рамках коммерческих контрактов между Госдепартаментом и различными структурами наподобие Academi, ранее известного как Blackwater».

1 Организация запрещена на территории РФ.