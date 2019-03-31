Киев может лишиться одного из своих главных символов

На днях Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила о реализации новой широкомасштабной программы озеленения украинской столицы. В рамках соответствующих мероприятий чиновники распорядились спилить многолетние каштаны на Крещатике и прилегающих к нему центральных улицах Киева и высадить на освободившейся площади платаны или дубы.

Как утверждают эксперты, каштаны мегаполису больше не нужны: из-за изменения климата деревья болеют и гибнут, оставшиеся же растения «портят внешний вид города». На этом фоне тысячи горожан объединились в инициативные группы по противодействию планам администрации и спасению киевского «цветущего символа». Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Владелец небольшой кондитерской фирмы Андрей Пустовит с гордостью рассказывает, как накануне он и его сотрудники прогнали с расположенного неподалеку от предприятия сквера коммунальщиков, которые пытались спилить сразу десять старых каштанов. В служебный автомобиль коммунальной службы полетели яйца, эклеры и даже торты. Не ожидавшие такого сопротивления люди в служебных оранжевых жилетах были вынуждены ретироваться.

«Если все будут поступать так, как мы, сообща, киевлянам удастся отстоять эти деревья, ставшие неотъемлемой частью нашей культуры и традиций», — несколько пафосно заявляет Андрей.

Он добавил, что, по всей видимости, чиновникам КГГА до местных традиций и культуры нет никакого дела.

«Мне вообще кажется, что затея с высаживанием тех же дубов или платанов станет очередным способом отмывания денег», — говорит бизнесмен.

Тем не менее в самой киевской мэрии настроены решительно.

«Нашей задачей в первую очередь является забота об облике столицы, — отметил в беседе с ФАН на основе конфиденциальности высокопоставленный чиновник городской администрации. — На данный момент на большинстве каштанов даже почки не набухли. Зачем нам сухие, пораженные грибком и паразитами деревья? Лучше высадим новые дубки, которые будут нормально переносить и жару, и мороз, а горожане и гости со временем привыкнут и к ним».

Далее представитель администрации стал распространяться о том, что каштан был символом Киева в советскую эпоху, а сейчас главному городу Украины «нужно нечто иное».

Ситуацию попытался сгладить заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. В комментарии журналистам он подчеркнул, что упомянутая «замена» будет произведена исключительно в центре Киева и вырубке подлежат только те каштаны, которые растут у проезжей части в центре. Дескать, в скверах и парках так называемых «спальных районов» вырубка не запланирована.

«Мы постараемся сохранить максимальное количество таких деревьев и создать для них соответствующие условия развития», — сказал Пантелеев, сделав при этом многозначительную паузу.

По мнению независимых специалистов, эту паузу фактически следует расценивать как фразу «А в центре каштанов все-таки не будет».

Любопытно, что к подобным переменам киевские власти начали готовиться заранее. Так, например, в целом ряде местных учебных заведений, включая школы и даже вузы, был проведен опрос на тему «Какие деревья вы хотели бы видеть на Крещатике». А несколько дизайнерских бюро даже получили предварительные заказы на эскизы «зеленого символа», который можно было бы разместить на жетонах и карточках метро, а также открытках и этикетках.

«Наша компания отказалась принимать участие в этом начинании, — рассказала исполнительный директор крупной украинской арт-компании Инна Б. — Согласитесь, что веточка или даже листики дуба явно проигрывают в любом художественном исполнении «свечке» каштана. Поистине чудовищно будет выглядеть культовый «Киевский торт», на коробке которого будут изображены платан или туя».

По некоторым данным, инициативные группы уже приступили к сбору подписей под петицией о запрете на вырубку каштанов в центре Киева. Для рассмотрения этой петиции Киевской городской государственной администрацией активистам необходимо набрать не менее 20 тысяч подписей. Впрочем, от уничтожения каштановые рощи это спасет вряд ли — столица ищет «новые символы».

А тем временем киевский кондитер Пустовит озаботился новой регистрацией авторского права. Этикетки сразу нескольких наименований продукции его фабрики будет украшать видоизмененное изображение традиционной белой «свечки» каштана.