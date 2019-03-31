Эксперты назвали самые надежные автомобили на российском рынке

Москва, 31 марта. Самым надежным и долговечным автомобилем признан немецкий спорткар Porsche 911. Соответствующий рейтинг составили эксперты PrimPres.

Porsche 911 имеет долговечный шестицилиндровый двигатель и восьмиступенчатую коробку передач, которые могут прослужить своему владельцу более 20 лет. На второй строчке рейтинга расположилась модель японского автопроизводителя Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механикой.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz SLK с полностью независимой многорычажной подвеской и 1,8-литровым двигателем. Далее в рейтинге идет машина марки Toyota RAV4, которая имеет независимую подвеску и поперечные рычаги со стабилизатором.

Замыкает список Toyota Avensis с 2,2-литровым дизельным двигателем с мощностью 180 лошадиных сил.

Напомним, интернет-портал об автомобилях CarsWeek.ru подготовил рейтинг самых бюджетных спорткаров в России.