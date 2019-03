Онищенко назвал хорошей реакцией поддержку Лондоном флешмоба учителей из РФ

Какой должна быть учительница?Прежде всего живой и человечной,умеющей расслабляться,ведь работа учителя,это огромная энергоотдача,она должна быть личностью со своим мировоззрением,а не серой мышью в юбке,она может иметь татуировки,пирсинг,ходить на концерты,заниматься спортом и даже фотографироваться в купальниках #учителятожелюди ,самое главное ,что не должен делать учитель ,так это унижать детей и ,конечно,же любить то ,чем он(она)занимается,давать знания на максимально высоком уровне и заслуживает уважение к себе и своей личной жизни,она может заболеть,лечь рано спать,потому что она прежде всего человек,у которого есть своя семья и дети ,а родители учеников так часто об этом забывают...А что касается страницы в Инстаграм,не подписывайтесь на их страницы,они абсолютно не стремятся к тому,чтобы навязывать свои взгляды всем,это их территория и они выкладывают то ,что хочется им ,всегда можно просто отписаться,если это не сочетается с вашими представлениями и они не вписываются "в образ идеального учителя")))Ну и главный вопрос,почему я не в купальнике?У меня просто их нет,не люблю фотографироваться,редко на море езжу и самая главная причина в том,что у меня сын- подросток и он высказал пожелание,чтобы всё-таки я не выкладывала такие фото,я его мнение уважаю )))Каждый имеет право на внутреннюю свободу и самовыражение ,независимо от профессии #я#утро#бодроеутро#тренажерка#тренеровка#фитнес#спорт#весна#me#photo#morning#sport#fitness#sportgym#учителятожелюди#ятожевкупальнике#учителялюди#флешмобучителятожелюди#флешмоб

