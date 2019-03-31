Онищенко назвал хорошей реакцией поддержку Лондоном флешмоба учителей из РФ

На Западе с воодушевлением отнеслись к флешмобу российских учителей, решивших поддержать преподавателя из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которая была вынуждена уволиться из-за снимка в купальнике. Так, The Sun и Daily Mail написали о поступке российских педагогов. Новость вызвала восхищение среди читателей британских изданий.

Вот как отозвались жители Великобритании о российском флешмобе:

«Русские женщины прекрасны», — написал пользователь под ником Dr. Doofus. «Хочу вернуться в школу. Мне всего 54», — выразил с ним солидарность Eryops. «Пожалуйста, можно мне стать российским школьником?» — с иронией заметил Pcoventry. «Как можно записаться на уроки в России?» — полюбопытствовал almarsh. «Фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные… Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее», — написал Nick EM.

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко, ранее уже заступившийся за учительницу, прокомментировал Федеральному агентству новостей реакцию зарубежных СМИ на российский флешмоб в соцсетях.

Собеседник ФАН, прежде всего, подчеркнул, что сама преподавательница, опубликовав фотографию после спортивных мероприятий, дала правильный посыл для всей общественности.

«Я с настороженностью отношусь к этим демонстрациям, хотя и ничего предосудительного в этом не вижу. Мне кажется, они саму идею этой учительницы замыливают. А та дала совершенно четкий и ясный сигнал: она молодой педагог, который следит за своим здоровьем и занимается моржеванием. Это был очень правильный посыл с ее стороны», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что причиной претензий администрации школы могло стать увлечение учительницы здоровым образом жизни.

«Наверняка ее неординарность не добавляла комфорта администрации учебного заведения, которая привыкла, чтобы все шагали в ногу. Зря она сдалась, хотя и мы не всей информацией располагаем», — добавил парламентарий.

По словам Онищенко, запущенный в социальных сетях флешмоб в поддержку Кувшинниковой «не противоречит современным взглядам, хотя учительскому сообществу стоило бы реагировать в классическом виде». Реакция же западной общественности не вызвала удивления у собеседника ФАН. По его мнению, «за рубежом привыкли жить с собственными представлениями об РФ, а в данном случае ситуация поменялась».

«Но я уверен, что такая реакция будет позитивной и на пользу учительнице из Алтайского края. Хотя педагоги должны были отреагировать не в визуальной, а интеллектуальной плоскости — они понизили планку, которую задала Кувшинникова», — объяснил Онищенко.

Как подчеркнул депутат, положительный отклик среди британских читателей — очень хороший знак.

«Реакция проста. Они же там живут нереальными представлениями о нашей стране — страхами о том, что мы якобы тут вышли из леса и с вилами на фонари бросаемся. Россия же хорошо относится к иностранным государствам. Это, безусловно, хорошая реакция», — подытожил он.

Ранее ФАН писало, что учителя по всей России разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула. Преподаватели из разных российских городов начали выкладывать в соцсетях фото в купальниках и белье с хештегом «УчителяТожеЛюди», чтобы поддержать Татьяну Кувшинникову.