Онищенко назвал хорошей реакцией поддержку Лондоном флешмоба учителей из РФ
На Западе с воодушевлением отнеслись к флешмобу российских учителей, решивших поддержать преподавателя из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которая была вынуждена уволиться из-за снимка в купальнике. Так, The Sun и Daily Mail написали о поступке российских педагогов. Новость вызвала восхищение среди читателей британских изданий.
Вот как отозвались жители Великобритании о российском флешмобе:
«Русские женщины прекрасны», — написал пользователь под ником Dr. Doofus.
«Хочу вернуться в школу. Мне всего 54», — выразил с ним солидарность Eryops.
«Пожалуйста, можно мне стать российским школьником?» — с иронией заметил Pcoventry.
«Как можно записаться на уроки в России?» — полюбопытствовал almarsh.
«Фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные… Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее», — написал Nick EM.
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко, ранее уже заступившийся за учительницу, прокомментировал Федеральному агентству новостей реакцию зарубежных СМИ на российский флешмоб в соцсетях.
Собеседник ФАН, прежде всего, подчеркнул, что сама преподавательница, опубликовав фотографию после спортивных мероприятий, дала правильный посыл для всей общественности.
«Я с настороженностью отношусь к этим демонстрациям, хотя и ничего предосудительного в этом не вижу. Мне кажется, они саму идею этой учительницы замыливают. А та дала совершенно четкий и ясный сигнал: она молодой педагог, который следит за своим здоровьем и занимается моржеванием. Это был очень правильный посыл с ее стороны», — отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что причиной претензий администрации школы могло стать увлечение учительницы здоровым образом жизни.
«Наверняка ее неординарность не добавляла комфорта администрации учебного заведения, которая привыкла, чтобы все шагали в ногу. Зря она сдалась, хотя и мы не всей информацией располагаем», — добавил парламентарий.
Какой должна быть учительница?Прежде всего живой и человечной,умеющей расслабляться,ведь работа учителя,это огромная энергоотдача,она должна быть личностью со своим мировоззрением,а не серой мышью в юбке,она может иметь татуировки,пирсинг,ходить на концерты,заниматься спортом и даже фотографироваться в купальниках #учителятожелюди ,самое главное ,что не должен делать учитель ,так это унижать детей и ,конечно,же любить то ,чем он(она)занимается,давать знания на максимально высоком уровне и заслуживает уважение к себе и своей личной жизни,она может заболеть,лечь рано спать,потому что она прежде всего человек,у которого есть своя семья и дети ,а родители учеников так часто об этом забывают...А что касается страницы в Инстаграм,не подписывайтесь на их страницы,они абсолютно не стремятся к тому,чтобы навязывать свои взгляды всем,это их территория и они выкладывают то ,что хочется им ,всегда можно просто отписаться,если это не сочетается с вашими представлениями и они не вписываются "в образ идеального учителя")))Ну и главный вопрос,почему я не в купальнике?У меня просто их нет,не люблю фотографироваться,редко на море езжу и самая главная причина в том,что у меня сын- подросток и он высказал пожелание,чтобы всё-таки я не выкладывала такие фото,я его мнение уважаю )))Каждый имеет право на внутреннюю свободу и самовыражение ,независимо от профессии #я#утро#бодроеутро#тренажерка#тренеровка#фитнес#спорт#весна#me#photo#morning#sport#fitness#sportgym#учителятожелюди#ятожевкупальнике#учителялюди#флешмобучителятожелюди#флешмоб
По словам Онищенко, запущенный в социальных сетях флешмоб в поддержку Кувшинниковой «не противоречит современным взглядам, хотя учительскому сообществу стоило бы реагировать в классическом виде». Реакция же западной общественности не вызвала удивления у собеседника ФАН. По его мнению, «за рубежом привыкли жить с собственными представлениями об РФ, а в данном случае ситуация поменялась».
«Но я уверен, что такая реакция будет позитивной и на пользу учительнице из Алтайского края. Хотя педагоги должны были отреагировать не в визуальной, а интеллектуальной плоскости — они понизили планку, которую задала Кувшинникова», — объяснил Онищенко.
Как подчеркнул депутат, положительный отклик среди британских читателей — очень хороший знак.
«Реакция проста. Они же там живут нереальными представлениями о нашей стране — страхами о том, что мы якобы тут вышли из леса и с вилами на фонари бросаемся. Россия же хорошо относится к иностранным государствам. Это, безусловно, хорошая реакция», — подытожил он.
Ранее ФАН писало, что учителя по всей России разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула. Преподаватели из разных российских городов начали выкладывать в соцсетях фото в купальниках и белье с хештегом «УчителяТожеЛюди», чтобы поддержать Татьяну Кувшинникову.