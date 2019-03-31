Два человека погибли во время перестрелки на выборах в Турции

Анкара, 31 марта. Жизни двоих людей унесли вооруженные потасовки на муниципальных выборах в Турции. Еще три человека получили ранения.

Инциденты произошли в провинциях Малатья и Диярбакыр на востоке страны, сообщает телеканал NTV в воскресенье.

Уточняется, в провинции Малатья перестрелка началась в результате ссоры кандидатов на пост сельских старост в районе Бёлюнмез. На место стрельбы оперативно прибыла полиция и врачи скорой помощи.

В провинции Диярбакыр участники выборов пустили в ход холодное оружие, камни и палки. В итоге были ранены два человека. Их госпитализировали.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Турции раз в пять лет. Как отмечает РИА Новости, главная интрига выборов связана с тем, кто займет место мэра в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Проголосовать на муниципальных выборах смогут около 57 млн человек, сообщает телеканал RT. Помимо мэров городов жителям Турции нужно будет избрать руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.