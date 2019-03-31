Женщина в Киеве родила прямо во время голосования за президента Украины

Киев, 31 марта. Женщина родила ребенка прямо во время голосования за президента Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook журналистки Рены Назаровой.

Урну для голосования за кандидатов на высший административный пост украинского государства установили прямо в роддоме Киева в местности Подол. Женщина стала матерью прямо на избирательном участке в медицинском учреждении.

«Женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов», — написала журналистка в социальной сети.

Назарова добавила, что на свет появилась девочка.

Напомним, в 08.00 по местному времени (совпадает с московским) на Украине открылись порядка 30 тысяч избирательных участков. Свыше 29 миллионов граждан Украины включены в избирательные списки, на пост нового главы государства претендуют 39 человек. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании проголосовать на выборах президента страны. Избирательные участки закроются в 20.00.

К 11.00 явка на выборах президента Украины составила 16,08%.

МВД Украины уже сообщило о получении 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса. По данным пресс-службы министерства, с жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах страны. Больше всего сообщений связано с незаконной агитацией, пожаловались граждане также на подкуп избирателя в Закарпатской области, две жалобы поступили на фотосъемку бюллетеней в Кировоградской области и одно сообщение из Житомирской области связано с попыткой выноса бюллетеня с участка.