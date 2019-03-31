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Экс-солистка «Блестящих» Орлова рассказала про щедрые предложения олигархов

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Экс-солистка «Блестящих» Орлова рассказала про щедрые предложения олигархов

Москва, 31 марта. Эстрадная певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телевизионном канале НТВ рассказала, что ей предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом. Об этом пишет издание teleprogramma.pro.

По словам 41-летней Орловой, в 90-е, когда музыкальный коллектив «Блестящие» был на вершине популярности, участницам группы систематически предлагали деньги за ночь с олигархами. Она рассказала, что иногда за одну ночь обещали 100 тыс. долларов или дорогие автомобили. На вопрос Кудрявцевой о том, соглашались ли девушки на щедрые предложения, Орлова ответила отрицательно.

«Мы были нищие, но гордые», — призналась она.

Ранее сообщалось, что российская певица Ольга Бузова удивила поклонников поцелуем с Лешей Свиком на концерте. Певица выпустила романтический клип на композицию «Поцелуй на балконе», где снялась вместе с коллегой по цеху Свиком.

Автор: Сергей Петров
Источник: teleprogramma.pro
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