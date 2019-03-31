Нетаньяху приказал сохранять полную боеготовность у сектора Газа

Тель-Авив, 31 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал сохранять усиленное присутствие военнослужащих на границе с сектором Газа. Об этом израильский лидер заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром.

«Я приказал силам Армии обороны Израиля оставаться в полном развертывании вокруг сектора Газа», — заявил Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, усиленное военное присутствие включает танки, артиллерию, сухопутные части и авиацию. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив готов к любому развитию ситуации на границе с сектором Газа, пишет RT.

Ранее в воскресенье танки израильской армии атаковали несколько постов боевиков палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Информация о жертвах пока не поступала. Кроме того, Израиль сообщил о запуске пяти ракет из сектора Газа.

Напомним, что очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 25 марта, когда одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа, попала в жилой дом населенного пункта Машмерет, расположенного к северу от Тель-Авива. В ответ на провокацию Израиль атаковал десятки объектов правящего в секторе Газа движения ХАМАС, а палестинцы выпустили несколько ракет по приграничным районам.