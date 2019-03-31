Началовой не дадут посмертно звание заслуженной артистки России

Москва, 31 марта. Российской исполнительнице Юлии Началовой не дадут звание заслуженной артистки РФ. Об этом рассказала ее PR-директор Анна Исаева.

По словам Исаевой, Юлия Началова не получит звание, так как законом не положено давать его посмертно.

«Посмертно звание заслуженного артиста не присваивается. Не положено!» — написала Исаева в своем профиле в Instagram.

Напомним, известную российскую исполнительницу Юлию Началову госпитализировали в одну из московских больниц 11 марта. Медики сообщили, что состояние здоровья певицы было крайне тяжелым, у нее диагностировали гангрену ноги и подагру. Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет из-за сепсиса.

Похоронили российскую певицу на Троекуровском кладбище 21 марта. ФАН следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые пришли проститься с Началовой.

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров подчеркнул, что певица была очень талантливой, и у нее было много планов. Он добавил, что смерть исполнительницы стала большой трагедией для ее семьи и друзей.

На следующий день после похорон пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что близкие российской певицы планируют добиваться посмертного присвоения ей звания заслуженной артистки РФ. По ее словам, соответствующие документы родственники Началовой подали в ведомство уже давно, однако процесс рассмотрения затянулся.

Бывший супруг артистки и экс-футболист сборной РФ и ЦСКА Евгений Алдонин поделился, что тяжелее всего смерть Юлии Началовой переживает ее 12-летняя дочь. На похоронах мамы она держалась стойко, но выглядела подавленной.

Ранее российская певица Рита Дакота прокомментировала смерть Началовой. Она отметила, что певица была светлым и жизнерадостным человеком. По мнению Дакоты, многие телеканалы и радио хайпили на ее смерти. Певица уверена, что музыканты и профессиональные исполнители с уважением относились к Юлии, однако были и те, кто воспринимал ее как «сбитого летчика».