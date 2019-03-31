Отец Началовой дал совет Ланскому

Москва, 31 марта. Отец скончавшейся певицы Юлии Началовой не винит Дмитрия Ланского в смерти своей дочери и просит первого супруга артистки беречь детей. Об этом рассказала в своем Instagram журналистка и общественный деятель Катя Гордон.

«Только что общались с Виктором Началовым. Он просил сказать Диме Ланскому, что не видит его вины в смерти дочери и просит беречь своих детей», — написала Гордон.

Ранее первый супруг певицы Дмитрий Ланской прокомментировал смерть экс-возлюбленной, призвав всех молиться.

Как ранее сообщал источник Федерального агентства новостей, российская певица Юлия Началова поздно обратилась к медикам, так как была уверена, что ничего страшного в ее болезни нет.

Популярная в 90-х певица Началова попала в московскую больницу 8 марта этого года. Врачи в течение нескольких суток пытались понизить уровень сахара в крови, а через три дня ввели в искусственную кому, затем поставили искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Однако организм исполнительницы не выдержал нагрузок, Началова умерла на 39-м году жизни. У нее осталась 12-летняя дочь Вера.

Ранее бывший хавбек сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин во время ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» прокомментировал ситуацию с разделом имущества между хоккеистом Александром Фроловым и Началовой.