Лавров отреагировал на заявление Помпео о новых мерах НАТО против России

Москва, 31 марта. Вашингтон применяет лишь ультиматумы и санкции, другой инструментарий исчез из его дипломатического арсенала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о новых мерах НАТО против России.

Помпео ранее заявил, что надеется вместе с союзниками по НАТО объявить меры против России из-за ситуации на Украине. Обсуждение «противодействия Москве» может состояться 3-4 апреля на министерской встрече Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел России отреагировал на заявление Помпео, подчеркнув, что в американской дипломатии в настоящее время не видит ничего, кроме ультиматумов и ограничительных мер.

«Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — констатировал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что ему на своем посту приходится искать дипломатические подходы к различным проблемам.

Напомним, Помпео в своей речи также подчеркнул, что Вашингтон делает, по его мнению, недостаточно по ситуации вокруг Крымского полуострова. Госсекретарь полагает, что США должны продолжить выстраивать политику таким образом, чтобы в конечном итоге территория вернулась в состав Украины.

Стоит отметить, что Крым вошел в состав России в 2014 году демократическим путем в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова на народном референдуме высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина по-прежнему считает регион своей, но «временно оккупированной» территорией и призывает Запад поддержать ее позицию.

В Государственной думе не оставили без внимания провокационные высказывания Помпео. Председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что из-за постоянно усиливающейся жесткой риторики Вашингтона уже даже европейские партнеры начинаются относиться к США настороженно. По его словам, американская сторона провоцирует напряженность, создавая угрозу для всего мира.