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«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга

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«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга

Санкт-Петербург, 31 марта. Российская бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По словам представителя авиаперевозчика, 30 марта «Победа» прекратила выполнять международные полеты из Петербурга.

«В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут», — сообщили в пресс-службе.

В середине января «Победа» объявила планах прекратить международные полеты из Петербурга. В авиакомпании отметили, что данное решение связано с регулярными задержками рейсов, которые возникали в результате досмотров воздушных судов сотрудниками пограничной службы ФСБ. В ведомстве назвали подобную практику законной, отметив, что не делают исключений при досмотре самолетов каким-либо авиакомпаниям.

Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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