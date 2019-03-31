Лавров объяснил нахождение российских военных в Венесуэле

Москва, 31 марта. Военные РФ находятся на законных основаниях в Венесуэле для обеспечения поставленной в страну военной техники. Соответствующее заявление сделал глава российского МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что военная техника была поставлена в латиноамериканскую республику «в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы». Об этом Лавров сказал в эфире программы «Москва​​​. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава внешнеполитического ведомства особенно подчеркнул, что российские специалисты находятся в Венесуэле «на абсолютно легитимной и законной основе».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Он сказал, что РФ якобы «повышает напряженность в регионе», поэтому Вашингтон не останется в стороне. Лавров заметил, что попытка организовать государственный переворот в стране является неприкрытым вмешательством в дела республики со стороны Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия и Венесуэла взаимодействуют в рамках закона, а заявление о «военном вторжении» РФ в республику являются политически ангажированным. Также она призвала США прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне, «открыто попирая международное право».