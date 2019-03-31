Путин высоко оценил профессионализм Матвиенко

Москва, 31 марта. Президент РФ Владимир Путин рассказал о сильных профессиональных качествах председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По словам Путина, Матвиенко всегда нацелена на результат и не боится отстаивать собственное мнение.

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые отличают ее от многих коллег: во-первых, она всегда в материале того, чем занимается, во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат, она над ним работает», — заявил российский президент.

Путин отметил, что у председателя Совфеда всегда есть собственное мнение, основанное на опыте и знаниях. Более того, Матвиенко не боится отстаивать его, даже если оно не совпадает с мнением коллег.

Матвиенко является председателем Совфеда с 2011 года, 7 апреля ей исполнится 70 лет. Ранее Матвиенко занимала должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, а также была губернатором Санкт-Петербурга.

Указом президента России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была награждена орденом святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Матвиенко на площадке Петербургского международного образовательного форума рассказала о росте интереса к рабочим профессиям среди учащихся. По словам спикера Совфеда, 59% девятиклассников в России идут в колледжи и техникумы уже второй год подряд.