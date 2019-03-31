Кожевникова призвала Савельеву не переживать из-за здоровья первенца

Москва, 31 марта. Депутат Государственной думы РФ и мама троих сыновей Мария Кожевникова призывает российскую певицу Сашу Савельеву и ее супруга актера Кирилла Сафонова не паниковать из-за небольшого веса родившегося ребенка.

«Я уверена, что у ребенка все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери», — подчеркнула Кожевникова, призвав певицу не переживать из-за веса ребенка.

Как отметила артистка, у нее тоже были осложнения во время родов, поскольку третий сын был с двойным обвитием, а вес второго превышал 4,5 килограмма, сообщает KP.ru.

Напомним, 35-летняя певица группы «Фабрика» до последнего скрывала беременность. В декрет Савельева ушла только на восьмом месяце беременности, а до этого всеми способами прятала округлившийся живот. На Савельеву тогда обиделась коллега по цеху Сати Казанова, с которой они дружат с момента основания коллектива «Фабрика». Артистка узнала о беременности подруги из прессы.

Савельева родила первенца весом всего два килограмма, и теперь новорожденный находится под пристальным наблюдением медиков.