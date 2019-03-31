Король Саудовской Аравии выступил против нарушения суверенитета Сирии над Голанами

Тунис, 31 марта. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подчеркнул, что он «абсолютно отвергает» любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами.

Против нарушения суверенитета Дамаска над регионом он выступил на саммите Лиги арабских государств в Тунисе. Кроме того, он подтвердил позицию Эр-Рияда «поддерживать создание палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме».

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот израильской территорией. Министр информации Сирии Имад Сара подчеркнул, что глава Белого дома «убил» международное право.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Голанские высоты являются сирийской территорией, которая была незаконно оккупирована Израилем. Заявления со стороны США о признании высот израильскими, отметили в МИД РФ, демонстрируют пренебрежение по отношению к нормам международного права.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей независимый журналист и политолог Александр Асафов, незаконное вмешательство в дела других стран, в том числе военное, уже давно стало традиционной частью внешней политики США, и вскоре их жертвой легко может стать кто-то из Западной Европы.