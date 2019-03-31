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Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

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Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

Москва, 31 марта. Немецкая машина марки BMW Z4 возглавила топ-5 бюджетных спорткаров в России на 2019 год. Соответствующий рейтинг подготовил интернет-портал об автомобилях CarsWeek.ru.

Спорткар BMW Z4 разработан на новой платформе, которая была создана в сотрудничестве с Toyota. Мощность машины составляет 200 лошадиных сил, в ней стоит двухлитровый турбомотор. Цена модели составляет порядка 3,2 миллиона рублей.

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

На втором месте расположился немецкий Porsche 718 Cayman за 4,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает BMW M2 Competition (4,75 миллиона рублей) с трехлитровым мотором. Четвертое место занимает Jaguar F-Type с двухлитровым двигателем и 300 лошадиными силами.

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

Пятое место за Chevrolet Corvette Stingray C7, стоимость которого составляет 6,35 миллионов рублей. У авто 6,2-литровый двигатель, который может развить скорость до 455 лошадиных сил.

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

Напомним, эксперты SpeedMe составили рейтинг самых продаваемых в России бюджетных машин. Самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.

Автор: Сергей Петров
Источник: CarsWeek.ru
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