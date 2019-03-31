Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

Москва, 31 марта. Немецкая машина марки BMW Z4 возглавила топ-5 бюджетных спорткаров в России на 2019 год. Соответствующий рейтинг подготовил интернет-портал об автомобилях CarsWeek.ru.

Спорткар BMW Z4 разработан на новой платформе, которая была создана в сотрудничестве с Toyota. Мощность машины составляет 200 лошадиных сил, в ней стоит двухлитровый турбомотор. Цена модели составляет порядка 3,2 миллиона рублей.

На втором месте расположился немецкий Porsche 718 Cayman за 4,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает BMW M2 Competition (4,75 миллиона рублей) с трехлитровым мотором. Четвертое место занимает Jaguar F-Type с двухлитровым двигателем и 300 лошадиными силами.

Пятое место за Chevrolet Corvette Stingray C7, стоимость которого составляет 6,35 миллионов рублей. У авто 6,2-литровый двигатель, который может развить скорость до 455 лошадиных сил.

Напомним, эксперты SpeedMe составили рейтинг самых продаваемых в России бюджетных машин. Самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.