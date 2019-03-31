Политолог объяснил, почему победа Чапутовой является важным сигналом

Братислава, 31 марта. Адвокат Зузана Чапутова выиграла президентские выборы в Словакии. Ее победу прокомментировал глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, объяснив, почему она является важным сигналом.

«Это важный сигнал, что к власти начинают приходить политики, не столь известные или вообще не участвующие в активной политической кампании», — заявил эксперт в комментарии телеканалу RT.

Кроме того, Абзалов заметил, что аполитичность, характерная в последнее время для избирательных кампаний в Евросоюзе, может сыграть не на руку традиционным партиям. По мнению специалиста, победа Чапутовой является неким индикатором с учетом того, что в целом ряде стран в скором времени ожидаются выборы.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, первый тур президентских выборов в Словакии прошел 18 марта. Тогда Зузана Чапутова заручилась поддержкой 40,54% словаков, а Шефчович получил 18,66% голосов избирателей.

По данным Статуправления Словакии, во втором туре выборов Чапутова набрала 58,4% голосов, а ее соперник, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович — только 41,6% голосов. Всего в субботу к урнам для голосования пришли 41,79% зарегистрированных избирателей.

Полномочия нынешнего лидера Словакии Андрея Киски истекают 15 июня, после этого Чапутова сможет приступить к обязанностям президента Словакии.